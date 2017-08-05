Президент Молдавии Игорь Додон заявил о том, что он намерен блокировать все возможные законопроекты, которые потенциально могут негативно сказаться на отношениях с Москвой.

«В качестве президента Молдовы ... намерен блокировать всеми возможными законными средствами, вплоть до бойкота проектов законов, принимаемых парламентом, попытки правящей демократической партии саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с Российской Федерацией», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Молдавский президент также подчеркнул, что «категорически неприемлемо» ставить международные отношения в зависимость от узких партийных интересов или «попыток политического выживания отдельной партии и ее руководства».

Данное заявление молдавский политик сделал по итогам встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, которая состоялась сегодня в Тегеране после официальных мероприятий по случаю инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.