Французский суд приговорил пилота британской компании EasyJet к 12 месяцам условного срока за управление самолетом в наркотическом состоянии.

Сам летчик признался, что находился под действием экстази и плохо себя чувствовал во время посадки воздушного судна. «Я делал черт знает что, когда мы заходили на посадку», –– сказал пилот. Об этом передает газета Daily Telegraph. Француз добавил, что совершил непростительную ошибку, а при употреблении наркотиков перед рейсом думал, что побочный эффект не затянется и пройдет через два часа.

Инцидент произошел в мае этого года, какой рейс обслуживал пилот, не уточняется. Компания EasyJet уволила сотрудника сразу после начала расследования.