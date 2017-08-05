Включение двух сотрудников Минэнерго в санкционный список вызывает недоумение. Евросоюз в данной ситуации руководствовался политическими соображениями, говорится в заявлении российского ведомства.

«Мы ждем дополнительных разъяснений со стороны Европейского Союза», — отмечается в заявлении.

В ведомстве указали, что Евросоюз, вмешавшись в спор Siemens и ООО «ВО «Технопромэкспорт», нарушил международные правовые нормы.

«С учетом многолетнего опыта работы Siemens, сложно представить, что компания оказалась «заложником ситуации», — подчеркивает Минэнерго.

В сообщении отмечается, что Минэнерго продолжит обеспечивать энергобезопасность потребителей, поскольку политические амбиции не должны быть препятствием выполнения страной обязательств перед гражданами.

Ранее Евросоюз ужесточил антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Siemens. В черный список были внесены замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, глава ООО «ВО «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка, глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак, а также три юридических лица.