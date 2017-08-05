В Ленинградской области на шоссе Дорога жизни столкнулись четыре автомобиля. Жертвами аварии стали два человека, еще трое пострадали, сообщает Интерфакс со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Авария произошла около 12:00, при выезде на шоссе с Ковалевского кладбища столкнулись грузовик и три автомобиля.

«В одном из легковых автомобилей погибли две женщины, еще один человек получил травмы. В другой легковой машине — еще двое пострадавших», — сказали агентству в инспекции.

В настоящее время выясняются причины аварии.