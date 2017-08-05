Власти южной префектуры Кагосима в Японии готовятся к возможной эвакуации 76 тыс. человек из-за тайфуна «Нору», обрушившегося на острова Якусима, Танэгасима, Амами.

По данным местных СМИ, в настоящее время власти уже предписали девяти тысячам японцев покинуть свои дома из-за стихии, еще 68 тыс. человек получили рекомендации о необходимости эвакуации.

Решение было принято из-за того, что тайфун «Нору», пришедший в регион, обладает большой силой, но движется по территории очень медленно, вызывая множественные подтопления в населенных пунктах и оползни в горах.

Синоптики уже назвали нынешний удар стихии самым сильным за последние 50 лет. К этому часу известно об одном погибшем и двух пострадавших от стихии.