Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что к следующему году будет усилена тяжелая авиационная группировка, работающая над тушением природных пожаров на Ямале. Об этом он сообщил на заседании по чрезвычайным ситуациям в субботу.

Пучков дал поручение нарастить техническое оснащение для борьбы с лесными пожарами и провести активную работу с населением для борьбы с бедствиями к следующему сезону. По его словам, новая техника, экипировка и оснащение будут поступать в реагирующие подразделения на Ямале.

При этом глава МЧС высоко оценил работу экстренных служб, отметив, что вся возложенная на них работа по тушению пожаров была выполнена, благодаря чему показатели на Ямале очень позитивны. В свою очередь руководство региона намерено усилить техническое оснащение для борьбы с лесными пожарами в связи с тем, что погода становится все теплее.