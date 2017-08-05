Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил о встрече с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом. Российский политик не стал разглашать детали переговоров.

«Тегеран. С министром обороны Ирана Хусейном Дехганом было что обсудить», — написал Рогозин в Twitter.

Тегеран. С министром обороны Ирана Хусейном Дехканом было что обсудить pic.twitter.com/NZuaCOtK8Q — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 5, 2017

Ранее СМИ сообщали, что на переговорах будут обсуждаться поставки российских вооружений.

В частности, Россия и Иран договорились об усилении военно-технического и технологического сотрудничества в связи с санкциями в отношении обеих стран.