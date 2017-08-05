Горельеф «Стена скорби», посвященный жертвам политических репрессий, начнут устанавливать в столице 6 августа, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Горельеф «Стена скорби» авторства народного художника России скульптора Георгия Франгуляна и архитектора Андрея Франгуляна начнут устанавливать в столице 6 августа. Скульптурная композиция в память о жертвах политических репрессий появится на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца», — сообщается на сайте. Монтаж памятника планируется завершить 28 августа.

Скульптуру будут перевозить из мастерской в Химках частями. «Днем 6 августа начнется установка только первой части памятника. В целом же он состоит из 11 фрагментов, которые полностью привезут в сквер к 23 августа», — уточнили в департаменте капитального ремонта. Высота «Стены скорби» составляет 6 м, а длина – 30 м.