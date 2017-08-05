Съемки российского художественного фильма о советских танкистах прошли на севере Польши.

«С нами работали наши польские коллеги, осветители. Все было очень профессионально, и мы довольны», — рассказал ТАСС режиссер ленты Сергей Саркисов.

Саркисов положительно оценил проведенную работу, «обстановка была хорошей и доброжелательной».

По словам авторов новой кинокартины, которая в рабочей версии носит название «На Париж», фильм повествует об истории танкистов, которые плечом к плечу прошли войну и решили встретить Победу в Париже. Друзья, выдержавшие страшный путь войны, доходят до самого Берлина и берут курс на новую жизнь.

Режиссер объединил в новой картине поистине звездный состав российских актеров. В частности, главные роли в фильме сыграли Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Максим Важов, Евгений Стычкин, Михаил Ефремов, Игорь Золотовицкий и Алина Ланина.