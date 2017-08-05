Футбольный клуб «Барселона» не выплачивал отцу бразильского футболиста Неймара €26 млн. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на испанские СМИ, отец известного спортсмена сказал, что клуб попросил его уговорить остаться, но ни о каких выплатах речи не шло.

«Мой сын пытается избежать возможных рисков. Это его выбор, и нужно уважать это решение. Я пытаюсь поддержать сына, как это только возможно», — сказал бразилец в интервью.

Напомним, Неймар недавно покинул «Барселону» и перешел во французский клуб ПСЖ.