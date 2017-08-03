За покушение на убийство зятя с помощью гранаты, а также незаконное хранение боеприпасов, 61-летний Николай Федин из поселка Ким Спасского района Татарстана осужден на 2,5 года колонии.

Как установило следствие, в апреле 2017 года Николай Федин подорвал осколочной гранатой РГД-5 пристройку дома своего 42-летнего зятя, который поссорился с дочерью осужденного. Снаряд мужчина хранил дома около 15 лет, сообщает ProKazan.ru.

В результате происшествия родственник Федина получил осколочные ранения ног и рук, потому что успел выбежать из здания. По информации сайта «Комсомольской правды в Казани», в соседнем помещении находились внуки осужденного, которые не пострадали по счастливой случайности.