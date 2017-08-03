Фонтан в виде часов появится в Астрахани на проспекте им. Гужвина в честь 300-летия Астраханской губернии. Его диаметр составит 6 м. Вместо цифр на объекте разместят гербы районов Астраханской области. Здесь же планируется установить и бюсты 14 известных исторических личностей, которые в разные годы внесли вклад в развитие города.

Проспект, который ведет от Приволжского Затона к Волге, будет открываться символичной Триумфальной аркой. Глава региона Александр Жилкин ознакомился со строительством новых объектов.

Первый камень триумфальной арки заложили в апреле текущего года. По проекту, высота арки составит 15 м. Объект построят с применением серого гранита и белого мрамора, привезенных из Ирана и Карелии. В настоящее время специалисты приступили к облицовке сооружения, сообщает «Астрахань 24».