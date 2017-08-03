В столице официально открылся сезон арбузов в четверг, 3 августа. Всего в городе авторизовано 297 легальных точек продаж. Об этом сообщает департамент торговли и услуг Москвы.

На юго-востоке и востоке города организовано больше трети всех точек продаж. Купить ягоду можно будет по цене от 30 руб. за 1 кг. Дыня обойдется в 80 руб. за 1 кг, сообщает «Федеральное агентство новостей». Официально сезон арбузов продлится до конца сентября.

Ранее Роспотребнадзор напомнил россиянам, как правильно выбирать арбуз и дыню. В частности, не рекомендуется покупать ягоды вблизи автомобильных дорог и пробовать кусочки перед покупкой.