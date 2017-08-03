В суде Благовещенска началось оглашение приговора по делу экс-директора фирмы «Россия» Михаила Корнеева. Предполагается, что это продлится не один день — в пресс-службе суда сказали, что им неизвестно, как долго будет длиться заседание. Материалы дела, которые были направлены в суд, занимают 400 томов.

Как напоминает ИА «Амур.инфо», Корнеев обвиняется в растрате денежных средств и уклонении от уплаты налогов. Как считает следствие, глава компании «Россия» получил около 700 млн рублей от участников долевого строительства, однако потратил эти деньги на другие цели.

Расследование длится с 2010 года, по делу проходят более 200 свидетелей. Пострадавшими признаны 999 дольщиков.

Ранее Корнеев признал свою вину и раскаялся. Обвинение требует для него 6,5 лет заключения.