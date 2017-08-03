Самый маленький таежный олень — кабарга — попал в объектив камеры, установленной на территории заповедника «Столбы» в Красноярском крае. Сотрудники заповедника называют это большой удачей, поскольку численность этого зверя здесь — около 300 особей.

Как напоминает ИА KrasnoyarskMedia, кабарга является представителем семейства оленей, у которого ни у самки, ни у самца нет рогов. У самца отрастают клыки в верхней челюсти. Именно поэтому кабаргу называют саблезубым оленем. Кабарга питается летом травой и листвой, а зимой — преимущественно древесными лишайниками.

У кабарги гораздо больше врагов, чем у других копытных в Сибири. На маленького оленя могут охотиться лисы, соболи и даже птицы — филины и беркуты.