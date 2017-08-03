Международная группа ученых провела исследование и при помощи анализа генома древних и современных греков смогла выяснить, что случилось с двумя крупнейшими древнегреческими культурами — микенцами и минойцами.

Археологи и антропологи из Германии, США, Греции и Турции в своей совместной работе проанализировали геном 19 древних жителей Греции и Турции, сообщает «Газета.ру», после чего полученные результаты ученые приобщили к имеющемуся в их распоряжении массиву данных о геномах 332 представителей древних цивилизаций и 2614 современных людей, в том числе и греков.

Таким образом, исследователям удалось опровергнуть множество теорий и догадок, в частности, о афроазиатском происхождении древних греков или о том, что их потомки вымерли к периоду раннего Средневековья.

«Родословная минойцев, микенцев и современных греков также связана с древними жителями Кавказа, Армении и Ирана. Это свидетельствует о волне миграции с востока к Эгейскому региону и Малой Азии еще во времена первых поселенцев», — подчеркнул один из авторов работы доктор Иосиф Лазаридис.

Минойская культура была открыта лишь в конце XIX века, антропологам до сих пор не удается расшифровать письменные памятники, которые оставили после себя представители этой древней культуры, населявшей остров Крит в 3100–1050 годах до н.э. Свое название минойцы, которые были отличными мореплавателями и архитекторами, получили в честь мифического правителя Крита — Миноса.

Тогда как их менее миролюбивые родственники микенцы населяли материковую часть Греции, они прославились своими военными завоеваниями.