Бывший мэр Миасса Виктор Ардабьевский был в зале судебного заседания в момент перестрелки с преступниками из банды ГТА — подсудимого просто не успели выпустить из камеры.

«Я, мой доверитель, следователь и сотрудник охраны оставались в зале после судебного заседания. Мой доверитель давал в этот день короткие показания. Если бы он давал расширенные показания и мы бы задержались в зале, то судьба моя и судьба следователя были бы незавидны, мягко говоря. Я ушел, и через 3–4 минуты начались эти события. Шум со стороны лифта был еще до этого. Но мы думали, мало ли кто ругается», — рассказал адвокат Евгений Мартынов, передает телеканал РЕН ТВ.

Экс-мэр остался в зале, так как ждал конвоирования — именно в этот момент в помещение ворвались злоумышленники. Ардабьевского защитило пуленепробиваемое стекло камеры.

Адвокат уверен, что полицейские, ликвидировавшие банду, должны быть представлены к награде: «Вы представляете, пять человек, которым грозит пожизненное, вооруженные, врываются в зал. У них два пистолета, не знаю, сколько патронов. Неизвестно, чего они могли наворотить. Этим людям, конвоирам, которые молниеносно среагировали, памятник надо ставить. Они спасли не одну жизнь», — подчеркнул Мартынов.

Напомним, бывший мэр Миасса и восемь его сообщников обвиняются в бандитизме. Следствие полагает, что на счету преступной группы — десятки заказных убийств.