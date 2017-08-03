Президент РФ Владимир Путин дал старт строительству нового газоперерабатывающего завода в Амурской области на маршруте трубопровода «Сила Сибири».

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал главе государства о ходе строительства «Силы Сибири» и деталях проекта Амурского ГПЗ. Он подчеркнул, что первые две линии завода должны быть введены в эксплуатацию в мае 2021 года. Их общая мощность должна составить 14 млрд куб. м. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», совокупная мощность всех шести линий ГПЗ по проекту превысит 40 млрд куб. м.

Миллер попросил президента дать команду к началу укладки бетона первого фундамента Амурского ГПЗ, отметив, что «уже выполнена большая подготовительная работа по началу строительства основного производства». «Вперед!» — сказал глава государства, пожелав удачи в возведении важного объекта.