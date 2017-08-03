Распространившиеся сообщения о пьяной драке с применением холодного оружия в одной из учебных частей Центрального военного округа не соответствуют действительности, пояснила пресс-служба округа.

Ранее в СМИ появились сообщения о драке в Свердловской области с участием более 150 человек. По данным ИА «УРА.ру», в результате инцидента ранения получили 14 военных.

«2 августа в учебном соединении Центрального военного округа на почве бытового конфликта произошла стычка между военнослужащими-контрактниками, переросшая в драку. В ходе конфликта несколько военнослужащих, а также разнимавший контрактников младший офицер получили легкие травмы и ссадины», — уточнили в пресс-службе. Согласно сообщению, медицинское обследование в тот же день не выявило «никаких фактов употребления алкоголя в подразделении».