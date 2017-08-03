На восточном побережье Сахалина туристы нашли ракушку, возраст которой более 15 млн лет. Это неогеновая раковина брюхоногого моллюска семейства букцинид (Buccinidae). Сейчас находка передана в Сахалинский областной краеведческий музей. Раковину обнаружили две жительницы Кемеровской области, Татьяна Кузнецова и Анастасия Рейдель, в районе горы Клокова.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу музея, в его коллекции есть ископаемые раковины аммонитов и образцы позднемелового окаменелого дерева, геологический возраст которых около 90 млн лет. Они были найдены в верховьях реки Сусуи сотрудниками музея в июне этого года.

После окончания научной обработки и описания каждый экземпляр получит свой номер и будет передан на постоянное хранение в фонд музея.

А до конца года некоторые образцы будут выставлены в рамках экспозиции «История геологического развития Сахалина и Курил». Она будет рассказывать о прошлом этих земель за последние 100 млн лет.