Участок Замоскворецкой линии московского метро не будут закрывать в воскресенье, 6 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной подземки.

Отмечается, что в этот день поезда будут ходить в обычном режиме. Таким образом, станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная» будут работать для входа и выхода пассажиров.

Накануне в среду, 2 августа, сообщалось о планах закрыть участок зеленой ветки метро между станциями «Белорусская» и «Новокузнецкая» в воскресенье, 6 августа, для проведения ремонтных работ, сообщает сетевое издание m24.ru.