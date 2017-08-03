Испания разделяет волнение Евросоюза в связи с возможными последствиями новых ограничений США в отношении России, Ирана и КНДР, передает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел и сотрудничества страны.

«Испания не дает оценок решениям, которые принимают другие страны. Однако мы разделяем обеспокоенность Еврокомиссии в связи с последствиями новых санкций, последствиями, которые они могут иметь для экономики ЕС», — заявили в МИД. В испанском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули необходимость более тщательного изучения содержания принятого накануне документа совместно с партнерами в ЕС.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп под давлением конгресса подписал закон об ужесточении американских мер в отношении России, Ирана и КНДР. Позже он выступил с критикой документа, назвав закон ущербным, а ряд включенных в него статей — неконституционными.