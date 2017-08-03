Японский император Акихито официально утвердил состав нового кабинета министров, представленный ранее главой правительства, премьер-министром Синдзо Абэ.

По этому поводу в Императорском дворце в Токио прошла торжественная церемония.

В состав нового правительства вошли пятеро членов старого кабинета министров, в частности, свои кресла сохранили глава минфина и вице-премьер Таро Асо, министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который ответственен за экономическое сотрудничество с РФ, а также генсек японского правительства Ёсихидё Суга. Всего в японском правительстве 19 мест.