В Новосибирской области и столице региона значительно возросло число стрекоз, в том числе крупных. Эксперты связывают нашествие с июльскими дождями, после которых поднялся уровень воды в малых реках.

У насекомых началась массовая миграция, поэтому даже в мегаполисе их теперь можно встретить в большом количестве. В области обитает около 45 видов стрекоз, самый внушительный по размеру — «большое коромысло» (до 10 см). Их укусы очень болезненны для человека, однако в основном такие стрекозы охотятся на комаров. Специалисты призывают переждать нашествие и относиться к крупным насекомым спокойно, пишет vn.ru.

В середине июня Новосибирскую область атаковали бабочки-боярышницы. Однако ученые заявили, что в этом не было ничего аномального — обычное сезонное явление.