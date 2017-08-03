Тело мужчины обнаружили в подъезде одного из жилых домов на северо-западе столицы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 3 июля, в столичном районе Митино на 10-м этаже дома №40 на улице Дубравной, сообщает агентство городских новостей «Москва». На пульт дежурного поступило сообщение об обнаружении тела мужчины. Прибывшие на место ЧП оперативники не обнаружили при осмотре тела следов насильственной смерти. Известно, что погибший 1977 года рождения был безработным.

По факту смерти мужчины оперативники проводят проверку, сообщает «ТВ Центр».