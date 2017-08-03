Режим прекращения огня в третьей зоне деэскалации в Сирии, которая расположена у города Хомс, вступит в силу в полдень четверга по местному времени, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Согласно договоренностям, сегодня, 3 августа, с 12:00 местного времени отряды умеренной оппозиции и подразделения правительственных войск полностью прекращают огонь из всех видов оружия», — подчеркнул Конашенков.

Он отметил, что, как и в двух остальных зонах деэскалации, режим прекращения огня не распространяется на формирования ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).

Согласно новым договоренностям, которые удалось достичь, умеренная оппозиция обязалась выдворить из подконтрольных ей районов провинции Хомс все отряды, примкнувшие к двум вышеназванным террористическим организациям.