Липецкий парапланерист получил травмы средней степени тяжести, совершив жесткую посадку накануне днем в Чегемском районе Кабардино-Балкарской республики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, в эвакуации мужчины принимал участие Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд. Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

По информации GOROD48, мужчина получил перелом руки. Однако он сообщил, что в больнице не намерен оставаться. Уже сегодня он вернется к себе домой.