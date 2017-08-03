УФАС ЕАО нашло нарушения при проведении электронного аукциона по строительству спортивной площадки на набережной Биробиджана. Она должна была появиться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На нее в местный бюджет поступило 12 млн рублей.

Как уточняет ИА EAOMedia, аукционом по определению подрядчика занималось городское управление транспорта, автомобильных дорог и благоустройства. Однако на участие в нем была подана лишь одна заявка от ООО «Центр безопасности».

Контракт с этой компанией мэрия Биробиджана так и не заключила, поскольку в антимонопольную службу поступила жалоба о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок.