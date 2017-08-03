«Газпром» снизил транзит газа через территорию Украины
Российская энергетическая корпорация «Газпром» снизила транзит газа через территорию Украины, перекинув часть нагрузки на трубопровод OPAL, принимающий голубое топливо из «Северного потока», сообщает газета «Ведомости».
Во вторник в результате торгов на свободные мощности OPAL «Газпром» получил доступ к 40% от них, в результате чего 2 августа загрузка трубопровода увеличилась до 71,5 млн кв. м в сутки.
На фоне увеличения загруженности OPAL снизилась заявка на транзит газа через Украину. По словам директора отдела корпорации Fitch Ratings Дмитрия Маринченко, потери Киева в результате уменьшения транзита могут составить $400 млн.
Как отметил заместитель директора Фонда национальной безопасности Алексей Гривач, транспортировка газа по северному направлению значительно выгоднее для корпорации.
«Уверен, «Газпром» законтрактует весь доступный объем и уже в ближайшее время будет использовать OPAL по максимуму», — отметил он в комментарии изданию.