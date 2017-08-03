Духовный лидер Ирана утвердил на посту президента Роухани
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил в должности президента Исламской Республики Хасана Роухани.
Торжественная церемония прошла 3 августа в мечети имама Хомейни в Тегеране.
На ней присутствовали представители высших органов власти, депутаты Меджлиса (парламента), члены Наблюдательного и Согласительного советов Ирана, представители высшего военного командования, а также главы зарубежных дипмиссий, передает ТАСС.
Согласно конституции республики, с этого момента начинается отсчет четырехлетнего президентского срока Роухани.
В субботу, 5 августа, Роухани принесет присягу в здании Меджлиса, тем самым завершив процедуру инаугурации.