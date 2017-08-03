Сотрудники Следственного управления СК РФ по Псковской области ведут проверку и устанавливают обстоятельства гибели ребенка во время урагана в Себежском районе.

«По уточненным данным, в результате обрушившегося на южную часть территории Псковской области урагана в национальном парке «Себежский» произошел массовый завал деревьев, одно из которых упало на 14-летнего подростка, находившегося в палатке. Мальчик, отдыхавший вместе со своими родителями, от полученных травм скончался», — говорится в пресс-релизе СК РФ.

По данным местных СМИ, трагедия случилась на кемпинге «Озерявки», где отдыхала семья из Москвы. Подросток 2003 года рождения в момент удара стихии находился внутри автомобиля, на который и упало поваленное дерево.