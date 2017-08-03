Следственный комитет завел уголовное дело по факту массового отравления детей на турбазе в Бурятии, сообщает в четверг пресс-служба СК ФР.

По данным следователей, 2 августа в медицинские учреждения региона с признаками пищевого отравления обратились несколько десятков человек, которые отдыхали в туристическом комплексе в местности Лемасово на берегу Байкала. В настоящий момент медицинская помощь оказана более 70 отравившимся гражданам, 60 из них еще не достигли 18 лет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении СК.