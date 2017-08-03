Избирательные участки открылись в четверг в зарубежных посольствах и дипмиссиях Руанды. Дипломатам и проживающим за рубежом гражданам восточноафриканской страны предстоит определиться с выбором нового президента.

Всего в течение четверга пройдет голосование на 93 участках, один из которых расположен в посольстве Руанды в Москве. В самой же Руанде голосование состоится 4 августа.

В выборах участвуют три кандидата, в том числе и действующий президент страны Поль Кагаме, который возглавляет страну с 2000 года. Кагаме дважды избирался на пост президента, оба раза набирая более 90% голосов избирателей.