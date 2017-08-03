Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Амурскую область.

Глава государства осмотрит строительную площадку Амурского газоперeрабатывающего завода.

Как рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пояснения в ходе посещения Путину будет давать глава «Газпрома» Алексей Миллер

Затем российский лидер отправится на Нижне-Бурeйскую ГЭС, где в его присутствии состоится запуск трех агрегатов. Там же Путин проведет совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

После этого президент вылетит в Улан-Удэ, где на 4 августа у него запланирован ряд мероприятий.