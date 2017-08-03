В Европейском вещательном союзе (EBU) прокомментировали заявленные накануне изменения, которые организатор конкурса «Евровидение» решил внести в его регламент.

В российских СМИ ажиотаж вызвало только одно из них — это запрет отправлять на песенное состязание исполнителей, которые по тем или иным причинам могут быть не допущены в страну — «хозяйку» конкурса. Представители EBU попытались снизить накал страстей, пояснив, что подобные новшества появляются ежегодно и приводят регламент «Евровидения» в соответствие с текущим положением дел, передает «Федеральное агентство новостей».

При этом перечислить конкретные изменения, которые будут внесены в регламент в нынешнем году и сохранятся в силе как минимум до финала «Евровидения-2018», EBU отказывается, всячески подчеркивая формальность и бюрократизм этого аспекта конкурса.

Безусловно, пока поправки в регламент не принципиальны для России, которая вроде бы решила отправить в Лиссабон певицу Юлию Самойлову, не попавшую на «Евровидение-2017» из-за наложенных Киевом персональных санкций в наказание за концерт в Крыму. Португалия (во всяком случае пока) не накладывала никаких ограничений на приезд российской исполнительницы.

Однако ажиотаж был вызван не самим изменением регламента, а тем, что Европейский вещательный союз, подчиняя правила отбора конкурсантов внешнеполитическим отношениям, противоречит собственным заявлениям годичной давности, в которых недвусмысленно критиковал Киев за попытки использовать «Евровидение» в качестве поля очередной «битвы» с Москвой.

Как сообщали «Известия», накануне немецкий телеканал ARD перечислил основные перемены, которые постигнут регламент песенного конкурса в ближайшем будущем, – это, помимо уже упомянутого запрета на отправку «непропускных» кандидатов, еще и ужесточенные требования к принимающей стороне с возможностью смены «подрядчика» при затягивании подготовки и более суровые правила отбора жюри, членам которого теперь запрещено иметь хоть какую-то связь с конкурсантами и их песнями.

На «Первом канале» комментировать предполагаемые изменения регламента «Евровидения» отказались.