Камера видеонаблюдения Московского областного суда запечатлела попытку побега членов так называемой банды ГТА. Видеозапись предпринятого побега и последовавшая за этим перестрелка с силовиками была выложена в интернет.

На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, что до того, как началась стрельба возле дверей, в зале суда стоят несколько человек. Когда преступники выходят из лифта и врываются в зал заседаний, они сталкиваются с полицейскими и сотрудниками Росгвардии.

После этого завязывается перестрелка. Правоохранители успевают занять позиции и ликвидировать троих бандитов, сообщает RT.

Инцидент в здании Мособлсуда произошел 1 августа. В результате перестрелки были ликвидированы трое из 11 обвиняемых по делу банды ГТА.