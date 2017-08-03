Члены палаты представителей и сената США активно обсуждают возможность открытия производства ракет средней дальности по линии оборонного ведомства страны. Правда, Пентагон имеет все основания даже не выслушивать аргументы конгрессменов: такое производство будет прямым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приведет к новому витку напряженности в отношениях между двумя странами.

Американские законодатели считают, что российская сторона первой нарушила соглашение 30-летней давности, поэтому Минобороны США свободно в своих действиях, пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники в обеих палатах конгресса.

Эксперты же уверены, что попытки нарушить ДРСМД в первую очередь ударят по самим США, которые и так находятся в конфронтации с Россией, а после начала производства ракет переведут эту конфронтацию в ядерную плоскость.

Американские конгрессмены периодически вспоминают про ДРСМД, попутно обвиняя Москву в его нарушении и даже предлагая Трампу на этом гипотетическом основании расширить список антироссийских санкций.