Польское внешнеполитическое ведомство обнародовало заявление, посвященное принятию американского закона о введении новых санкций против России. Документ, который 2 августа подписал президент США Дональд Трамп, вызвал в Варшаве исключительно положительные эмоции.

«Факт того, что теперь санкции оформлены в форме законопроекта, который был поддержан подавляющим большинством конгресса, дает надежду, что они окажутся более эффективными», — заявили в МИД Польши.

«Санкции против российского энергетического сектора, в том числе компаний, участвующих в проекте Nord Stream 2, соответствуют стратегическим интересам польского региона», — пояснили дипломаты.

Как сообщали «Известия», президент США Дональд Трамп так замешкался с подписыванием законопроекта, что успел спровоцировать массу подозрительных комментариев.

В частности, лидер демократического меньшинства в американском конгрессе Нэнси Пелоси уверена, что Трамп лишь на словах гарантировал выполнение санкционного закона, а на деле попытается его обойти или как минимум игнорировать, чтобы «поощрять и вознаграждать агрессию Владимира Путина».