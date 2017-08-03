Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало дорожную карту с критериями для восстановления соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA.

Согласно опубликованным на официальном сайте организации критериям РУСАДА необходимо, в числе прочих, признать результаты расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена, а также предоставить доступ к пробам в московской лаборатории, которые были запечатаны из-за федерального расследования.

WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА в ноябре 2015 года после многочисленных нарушений антидопинговых правил.