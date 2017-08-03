После смерти солиста альтернативной рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона два альбома калифорнийской команды попали в десятку самых продаваемых пластинок за прошедшую неделю по версии журнала Billboard.

Восьмое место занимает дебютная работа коллектива — Hybrid Theory, увидевшая свет в в октябре 2000 года. Продажи альбома увеличились на 141%.

Последняя, седьмая по счету, пластинка One More Light, которая вышла в мае этого года, поднялась, заняла четвертое место, поднявшись на 13 позиций. Как сообщается на сайте издания, за неделю продажи альбома увеличились на 76% (32 тысячи копий).

Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.

О смерти фронтмена Linkin Park стало известно в четверг, 20 июня. Известно, что рок-музыкант последние годы боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.