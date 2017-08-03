Сотрудники Первого канала, осведомленные о ситуации с уходом популярного телеведущего Андрея Малахова на «Россию 1» (ВГТРК), согласились анонимно рассказать журналистам о причинах конфликта, который привел к уходу шоумена, передает «Федеральное агентство новостей».

Еще в первых сообщениях о возможном переходе ведущего в «Прямой эфир» на «России 1» говорилось, что решение Малахова сменить место работы обусловлено приходом в команду ток-шоу «Пусть говорят» продюсера Натальи Никоновой.

РБК, например, сообщал, что с этой сотрудницей у Малахова ранее уже возникали конфликтные ситуации, и телеведущий категорически возражал против ее возвращения в команду, однако руководство канала на сей раз к нему не прислушалось.

Сейчас, когда ситуацию изложили источники с Первого канала, положение дел прояснилось: оказывается, Никонова предположительно привнесла в работу редакции «Пусть говорят» новые веяния, связанные с предстоящими выборами. В частности, она якобы предложила посвящать больше выпусков ток-шоу политическим проблемам.

Андрей Малахов, который на протяжении всей своей работы в «Пусть говорят» делал упор на социальную тематику, отказался менять приоритеты и поэтому вынужден был покинуть шоу.

При этом на официальном уровне ситуация по-прежнему продолжает оставаться крайне туманной: ни одна из сторон не делала официальных заявлений (разве что на ВГТРК предупредили, что, пока руководство канала в отпуске, никаких кардинальных решений ждать не стоит). Соответственно, подтверждений по поводу ухода Малахова с Первого канала тоже нет — как и относительно его трудоустройства на «Россию 1».

Не меньше журналистов волнует и вопрос о том, кто заменит телеведущего на ток-шоу «Пусть говорят». СМИ выдвигают разные предположения. В частности, на днях была обнародована гипотеза о том, что руководство канала собирается попробовать в качестве ведущих «немедийных персон». Некоторые издания со ссылкой на анонимные источники утверждают, что место Малахова может занять бывший партнер ныне покойной певицы Жанны Фриске и отец ее ребенка — теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев.

Андрею Малахову 45 лет, на Первом канале он работает с 1992 года. Параллельно занимает пост главного редактора глянцевого журнала StarHit и читает лекции по основам журналистики в РГГУ. Ведущим ток-шоу «Пусть говорят» журналист стал 30 августа 2005 года. До этого он вел телепередачи «Доброе утро», «Большая стирка» и «Пять вечеров». Кроме того, он засветился в качестве ведущего в таких проектах Первого канала, как «Детектор лжи» и «Барахолка», делал «именное» субботнее шоу «Сегодня вечером с Андреем Малаховым». В разные годы телеведущий работал на масштабных проектах «Золотой граммофон», «Евровидение», «Пять звезд» и «Минута славы».