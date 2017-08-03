Диверсионные группы украинских силовиков понесли потери при попытке проникнуть на территорию Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, военнослужащие подорвались на своих же минах.

По его данным, около девяти часов вечера две украинские диверсионно-разведывательных группы по 10–15 человек попытались проникнуть на территорию ДНР в районе Водяного, однако попали на собственное минное поле и были демаскированы.

После того как попытка не удалась, украинские силовики, чтобы обеспечить отход диверсантов, открыли беспорядочный огонь по позициям ДНР из бронетехники и стрелкового оружия.

Точное количество жертв среди украинских военнослужащих не приводится.