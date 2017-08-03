Экстренное предупреждение о возможной грозе и усилении порывов ветра до скорости 19 м/с разослало москвичам и жителям Подмосковья главное управление МЧС столичного региона. Оно будет действовать на протяжении всей ночи со 2 на 3 августа и в четверг утром.

«Местами ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра 14–19 м/с», — говорится в прогнозе погоды на ближайшие часы, подготовленном синоптиками Росгидрометцентра.

Спасатели предупреждают, что указанной скорости ветра достаточно для возникновения опасных ситуаций, включая падение деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций, а также повреждение линий электропередачи.

Кроме того, МЧС предупредило москвичей и гостей столицы о возможном возникновении автомобильных пробок на дорогах из-за плохой видимости и скользкого асфальта.

Также спасатели напоминают об опасности, связанной с вероятностью попадания молнии в не оборудованные громоотводами объекты во время грозы. Прохожим, оказавшимся на улице в такое время, следует избегать деревьев, а по возможности — добраться до ближайшего помещения, в котором можно переждать непогоду.

Автомобилистам рекомендуется парковать машины как можно дальше от деревьев, поскольку падение ветвей и стволов способно привести к серьезным повреждениям кузова.

Как сообщали «Известия», 2 августа сразу в нескольких областях центральной части России и на северо-западе ураганный ветер привел к обесточиванию ряда населенных пунктов и перекрытию дорог упавшими деревьями. В частности, более 3 тыс. жителей Псковской области остаются без света из-за обрыва проводов, серьезно пострадали дома в селах Тверской области. Водители выкладывают в социальные сети записи с видеорегистраторов, чтобы продемонстрировать, как на автотрассу падают ветви деревьев, блокируя движение машин.