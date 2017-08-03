Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова поделиться информацией о причастности спецслужб ряда стран к организации поставок оружия террористам.

«Считаем такое положение вещей недопустимым и будем продолжать принимать меры в пользу исправления ситуации совместными усилиями мирового сообщества», — подчеркнул Небензя.

В среду СБ ООН принял резолюцию о противодействии поставкам вооружения террористам.