Небензя: ситуацию вокруг КНДР нельзя решить одними санкциями
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ситуацию вокруг КНДР невозможно решить одними санкциями, необходим политический диалог.
«Санкции сами по себе не решат проблему. Вопрос в том, какая цель у санкций. Если мы увидим, что они душат народ, то это необходимость принятия резолюции будет большим вопросом. Если же они помогут ликвидировать ядерную программу Северной Кореи, то это совсем другое дело», — приводит слова Небензи ТАСС.
Он также добавил, что ситуацию на Корейском полуострове удастся стабилизировать «только через политический диалог».