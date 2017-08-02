Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не стал комментировать возможность возвращения гражданства своему предшественнику Михаилу Саакашвили. В эфире телеканала «Рустави 2» глава грузинского государства заявил, что экс-президент не обращался с просьбой об этом к официальному Тбилиси.

«Без соответствующего обращения я не могу что-либо комментировать», — сказал Маргвелашвили.

Он добавил, что не одобряет отказ Саакашвили от грузинского гражданства в 2015 году, так как тот дважды избирался президентом и, соответственно, дважды был главнокомандующим. Вместе с тем Маргвелашвили отметил, что не намерен критиковать и вступать в полемику со своим предшественником, поскольку «страна должна жить будущим».

На этой неделе Саакашвили из США заявил, что хочет восстановить украинское гражданство, которого его лишили указом Петра Порошенко 26 июля. Официальной причиной стало то, что при получении украинского паспорта он не сообщил о своем уголовном преследовании на родине.

В 2015 году Саакашвили отказался от гражданства Грузии, чтобы стать украинским гражданином и возглавить Одесскую область. Украинское законодательство не допускает двойного гражданства.