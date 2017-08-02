Несколько районов Псковской области пострадали от сильного ветра. Как сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы, в Себежском районе в результате падения дерева погиб 14-летний подросток еще один человек пострадал.

Подросток и взрослый человек рядом с ним в момент происшествия находились на озере Озерецком в национальном парке «Себежский».

Всего в Себежском районе повалилось около 80 деревьев, из них четыре упали на дома и повредили кровли. Кроме того, из-за упавших деревьев некоторое время было затруднено движение по трассе Р-23 у поселка Красково Пустошкинского района.

По данным МЧС, в регионе были обесточены 150 населенных пунктов, в которых проживают 3399 человек. Электроснабжение в Пустошкинском районе в настоящее время восстановлено.