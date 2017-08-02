Медицинские учреждения Краснодарского края готовы принять в случае необходимости пострадавших от взрывов в Абхазии, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края подчеркнул, что больницы Кубани обеспечены необходимым оборудованием для оказания любой по степени сложности медицинской помощи. Кроме того, Кондратьев сообщил, что сочинские медики готовы приехать в Абхазию для проведения консультаций и помощи коллегам.

Минобороны РФ заявило, что в результате взрывов на складе в Абхазии личный состав и военные объекты российской военной базы не пострадали. По последним данным, всего ранены от взрывов 50 человек, среди них 27 госпитализированы. По данным Минздрава Абхазии среди пострадавших оказались 19 россиян.