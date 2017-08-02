Хоккейный клуб «Спартак» обеспокоен возможным уходом Андрея Малахова с «Первого канала» и готов предложить популярному ведущему работу.

Письмо «самому популярному телеведущему страны» за подписью генерального директора клуба Андрея Веревко было выложено в микроблоге «Спартака» в Twitter.

Из него следует, что московский клуб обеспокоен информацией СМИ об уходе Малахова с «Первого канала» и предлагает продолжить карьеру в качестве ведущего домашних матчей «Спартака».

В «Спартаке» серьёзно обеспокоены поступающей информацией о возможном уходе с Первого канала популярного телеведущего Андрея Малахова. pic.twitter.com/5myUZuzW3h — Спартак Москва (@spartak_hc) August 2, 2017

Ранее СМИ сообщили, что Андрей Малахов уходит с «Первого канала» на ВГТРК. Сам ведущий и его представители не комментируют эту информацию.