Сотрудники полиции разыскивают дебошира, который оказал сопротивление двум правоохранителям при задержании и ранил их ножом. После инцидента злоумышленник успел скрыться.

Предположительно, мужчина может скрываться в области, на территории дачных поселков Кировского и Красноглинского районов города, сообщает УМВД по региону. На вид ему около 25–30 лет, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и клетчатую рубашку.

Полиция просит всех, кто имеет какие-либо сведения о местонахождении данного преступника, сообщить по телефонам в дежурную часть МВД России по Самарской области.